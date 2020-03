"Sinto muita falta do futebol", diz Antoine Griezmann, em quarentena

O atacante da seleção francesa e do Barcelona, Antoine Griezmann, falou sobre a falta que tem sentido do futebol em uma entrevista com internautas, enquanto está confinado em sua casa devido à pandemia de coronavírus.

"O confinamento está indo bem. Sinto muita falta do futebol, mas não há nada que possa ser feito", disse o campeão mundial pela França, de 29 anos, contratado ao Atlético pelo Barça. Griezmann falou também sobre o adiamento da Euro-2020 para 2021, devido à pandemia.

"Estou decepcionado, mas é melhor assim, tivemos muitos lesionados nesta temporada", disse o atacante sobre sua seleção.

Os internautas perguntaram ao jogador sobre sua melhor partida: "Arsenal-Atlético de Madrid (semifinal da Liga Europa 2017-2018), tenho muito orgulho do meu período no Atlético".

A conversa com os fãs ocorreu em meio a partidas de videogame.

"Temos muito tempo para jogar e será assim por pelo menos mais 30 dias. Não jogo FIFA, porque o Mbappé provavelmente me derrotaria, sou muito bom no Football Manager", disse ele.