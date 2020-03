Dow Jones encerra seu pior trimestre desde 1987: -23%

A bolsa de Nova York fechou em baixa nesta terça-feira (31), encerrando seu pior trimestre desde 1987 para o Dow Jones e desde 2008 para el S&P; 500, em um mercado dominado pelo medo dos efeitos do novo coronavírus.

Segundo resultados provisórios do fechamento, o Dow Jones Industrial Average perdeu 1,84% a 21.917,16 pontos e o Nasdaq 0,95%, a 7.700,10 unidades. Enquanto isso, o S&P; 500 caiu 1,60% a 2.584,69.

O Dow Jones registra queda de 23% no primeiro trimestre do ano e o S&P; 500, de 20%. O Nasdaq, enquanto isso, perdeu um pouco menos: 14% no trimestre.

Para Karl Haeling, da LBBW, nenhuma notícia específica justifica um dia irregular como o de terça-feira, que põe fim a um trimestre difícil.

"A tendência estará provavelmente dominada nos próximos dias por estimativas sobre a duração da pandemia" do coronavírus, avaliou.

No mundo, mais de 3,6 bilhões de pessoas, ou 46,5% da população devem ou são exortadas a ficar em casa pelas autoridades.

O novo coronavírus provocou pelo menos 41.072 mortes no mundo desde que surgiu em dezembro, segundo um balanço estabelecido pela AFP às 19h GMT desta terça (16h de Brasília) com base em fontes oficiais.

Desde o começo da epidemia foram contabilizados mais de 828.340 casos de contágio em 186 países ou territórios. As autoridades consideram que até agora pelo menos 164.900 personas se curaram da doença.