Trump pede aprovação de US$ 2 trilhões para infraestrutura nos EUA

O presidente americano, Donald Trump, convocou o Congresso nesta terça-feira (31) para aprovar um pacote de investimentos de dois trilhões de dólares em projetos de infraestrutura, em um momento em que a economia dos Estados Unidos sofre os efeitos da pandemia do novo coronavírus.

"Com as taxas de juros a zero nos Estados Unidos, este é o momento de fazer nossa há décadas esperada Lei de Infraestrutura", disse Trump no Twitter.

O presidente disse que "deve ser MUITO GRANDE E AMBICIOSO, dois trilhões de dólares, e focado apenas em empregos e na reconstrução da outrora grande infraestrutura de nosso país!"

Trump há muito tempo defende um plano para modernizar estradas, pontes e outras infraestruturas essenciais em todo o país, que o presidente considera em estado deplorável.

A proposta chega uma semana depois que o presidente americano assinou um pacote de resgate de dois trilhões de dólares, dirigido especialmente a ajudar empresas a sobreviverem à paralisação econômica no país, consequência das medidas implementadas para conter a propagação do novo coronavírus.

Os aliados republicanos de Trump no Congresso têm mostrado ceticismo em relação a uma lei de infraestrutura, que tem apoio entre a oposição democrata.

No entanto, a iniciativa ganha força à medida que o desemprego cresce devido à pandemia e alertas dos economistas de que muitas empresas terão dificuldades para se reerguer quando a crise sanitária chegar ao fim.