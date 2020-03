Principais bolsas europeias fecham em alta

As principais bolsas europeias fecharam em alta nesta terça-feira, impulsionadas pela recuperação do índice da atividade manufatureira na China.

Os preços do petróleo, por outro lado, não se recuperavam após o colapso do dia anterior, quando atingiram mínimos não vistos desde 2002.

Ao final de uma sessão volátil, em Londres, o FTSE 100 ganhou 2%, em Frankfurt, o DAX 1,2%, e em Paris, o CAC-40 0,40%.

As bolsas de Milão e Madri, os países mais afetados pela pandemia de COVID-19 na Europa, fecharam com ganhos de 1,06% e 1,88%, respectivamente.

A melhora na atividade manufatureira na China (PMI) "trouxe um pouco de otimismo", disse o analista Josh Mahony, da IG.

O setor manufatureiro chinês experimentou um crescimento inesperado em março, depois de afundar em fevereiro devido à nova pandemia de coronavírus.

O gigante asiático parece estar voltando gradualmente ao normal, depois de meses de restrições drásticas que confinaram milhões de pessoas e quase paralisaram a economia.

A recuperação da produção chinesa ajudaria a aumentar a demanda de energia.

Mas, por enquanto, os preços do petróleo ainda seguem sobrecarregados pela guerra de preços entre a Rússia e a Arábia Saudita e a queda na demanda global.

Às 16h10 GMT (13h10 de Brasília), o barril de Brent do Mar do Norte subia apenas 0,26%, para US$ 22,82, e o barril WTI subia 2,04%, para US$ 20,50.