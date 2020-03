Xangai fecha pontos turísticos por medo de segunda onda de contágios

Inúmeros pontos turísticos em Xangai, que haviam reaberto em meados de março, fecharam suas portas novamente, em razão do temor de uma segunda onda epidêmica na China.

O número de novas infecções por COVID-19 despencou nas últimas semanas na China, a origem do coronavírus no final de 2019.

Vários locais da capital econômica chinesa aproveitaram a oportunidade para abrir suas portas ao público a partir de meados de março, em particular arranha-céus como a Torre de Xangai, a segunda mais alta do mundo, com 632 metros.

Mas a torre, assim como o aquário e o Museu de Cera fecharam suas portas nesta semana, disseram repórteres da AFP.

A China agora teme a contaminação de pessoas que retornam ao país e adotou medidas radicais para bloquear a entrada de estrangeiros e reduzir o tráfego aéreo internacional.

Nesta terça-feira, os 48 novos casos de infecção registrados eram todos de origem importada, segundo dados do ministério da Saúde.

A epidemia causou mais de 3.300 mortes no país.