Comunicado do Business Wire :NEC Corporation

A NEC Corporation anunciou hoje a conclusão de um acordo de parceria estratégica com a Kagome Co., Ltd. para lançar serviços de suporte à gestão agrícola utilizando IA para as principais empresas de processamento de tomate.

O novo serviço usa a plataforma de TIC agrícola habilitada para IA da NEC, CropScope, para visualizar o crescimento do tomate e as condições do solo, com base nos dados dos sensores e nas imagens de satélite, e para fornecer serviços de recomendação de gestão agrícola. Essa IA permite que o serviço forneça dados sobre o melhor momento e quantidades para irrigação e fertilizantes de modo a obter culturas saudáveis. Como resultado, as plantações podem obter uma produção estável e custos mais baixos, ao mesmo tempo em que praticam uma agricultura ambientalmente sustentável, sem depender da habilidade de cada produtor.

As empresas de processamento de tomate podem conseguir uma compreensão abrangente das condições de cultivo mais eficazes para a produção de tomate em suas próprias terras, bem como nas de seus produtores contratados. Além disso, eles podem administrar de maneira ideal os pedidos das culturas em todos os campos com base em dados objetivos, o que ajuda a reduzir a perda de rendimento e a melhorar a produtividade.

A NEC e a Kagome começaram a colaboração agrícola em 2015 e, em 2019, realizaram demonstrações em regiões que incluem Portugal, Austrália e EUA. Um experimento agrícola de IA em Portugal, em 2019, mostrou que a quantidade de fertilizante usada para o teste era aproximadamente 20% menor que a quantidade média usada em geral, produzindo 127 toneladas de tomate por hectare, o que corresponde aproximadamente a 1,3 vez a produção do agricultor português comum, e quase o mesmo que o dos produtores qualificados.

A Kagome estabelecerá uma Divisão de Agricultura Inteligente em abril de 2020, visando primeiro aos clientes na Europa, com o objetivo de expandir posteriormente os negócios para os mercados mundiais.

"A Kagome desenvolve tecnologias de suporte à gestão agrícola usando big data, em colaboração com a NEC, desde 2015, com o objetivo de realizar uma gestão agrícola ambientalmente favorável e altamente lucrativa no cultivo de tomate para processamento em nível global", disse Kengo Nakata, gerente geral da Divisão de Agricultura Inteligente da Kagome. "Ao combinar o know-how agrícola da Kagome com a tecnologia de IA da NEC, colocaremos em prática a agricultura sustentável", acrescentou.

"É uma satisfação para a NEC ter assinado um acordo de parceria estratégica com a Kagome", disse Masamitsu Kitase, gerente geral da Divisão de Desenvolvimento de Negócios Corporativos da NEC. "A NEC pretende colocar em prática uma agricultura sustentável que possa responder de maneira flexível às questões sociais globais sobre mudança climática e segurança alimentar", acrescentou.

