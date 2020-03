México declara emergência sanitária por epidemia da Covid-19

O governo do México declarou na segunda-feira emergência sanitária por epidemia do novo coronavírus até 30 de abril, devido ao aumento do número de casos no país, que tem 1.094 infectados e 28 mortes.

O Conselho Geral de Saúde "determinou a relevância de declarar emergência sanitária por força maior pela epidemia causada pela Covid-19", disse o ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, em entrevista coletiva.

Ebrard afirmou que a decisão foi tomada em resposta ao aumento no número de casos confirmados do novo coronavírus relatados pelo Ministério da Saúde nas últimas horas, que passaram de 993 no domingo para 1.094 na segunda-feira.

A declaração permite ao Ministério da Saúde ditar as ações necessárias para atender à emergência e orientar as diferentes secretarias do governo para proteger empresas e trabalhadores, garantir o fornecimento de alimentos à população, entre outras tarefas.

Nesse sentido, o governo estendeu a suspensão de atividades não essenciais nos setores público e privado para combater a propagação do coronavírus até 30 de abril, inicialmente prevista para até 19.