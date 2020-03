Comunicado do Business Wire :Esri

A Esri, líder global em inteligência de localização, anunciou hoje que dará acesso gratuito a sua plataforma ArcGIS e recursos de aprendizagem no site Learn.ArcGIS.com para ajudar estudantes de ensino superior sem acesso aos laboratórios de informática das instituições educacionais durante o surto da COVID-19.

Os estudantes terão acesso à ArcGIS Online e a mais de 20 aplicativos, entre eles o ArcGIS Pro, além de uma biblioteca de aulas para continuação do aprendizado e conclusão dos cursos. O acesso estará disponível para estudantes no mundo inteiro com mais de 18 anos.

O Learn ArcGIS promove o aprendizado por meio de aulas guiadas a partir de problemas práticos em diferentes setores, como planejamento urbano e resposta a desastres. Além disso, está disponível novo material sobre saúde pública. As aulas do Learn ArcGIS abrangem assuntos em nível iniciante e avançado e estão disponíveis em sete idiomas.

"Acreditamos que a educação cria oportunidades para pessoas de todas as idades, desenvolve comunidades e aprimora nossos conhecimentos para um mundo melhor", declarou Jack Dangermond, fundador e presidente da Esri. "Isto é extremamente importante durante o momento de crise global que estamos vivendo hoje. Avaliamos que isto é parte de nossa missão de oferecer tecnologia sem custo durante este momento tão difícil e garantir que estudantes e educadores tenham ajuda na transição para o aprendizado a distância."

Os estudantes que se inscreverem entre 1.º de março e 30 de junho terão acesso até 31 de agosto de 2020. Para se inscrever no Learn ArcGIS, acesse: learn.arcgis.com/en/become-a-member/.

Sobre a Esri

A Esri - líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (geographic information system, GIS), inteligência de localização e mapeamento - oferece a mais poderosa nuvem geoespacial disponível para ajudar os clientes a liberarem todo o potencial dos dados visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. A Esri foi fundada em 1969 e possui soluções de software implementadas em mais de 350 mil organizações, entre elas, 90 empresas Fortune 100, todos os 50 governos estaduais, mais da metade de todos os condados (grandes e pequenos) e 87 faculdades Forbes Top 100 dos Estados Unidos, além de 15 departamentos executivos do governo norte-americano e dezenas de instituições independentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais avançadas para a transformação digital, a Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Acesse a empresa em esri.com.

Jo Ann Pruchniewski Relações Públicas da Esri Celular: 301-693-2643 E-mail: jpruchniewski@esri.com

