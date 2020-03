EUA: Ford diz que produzirá 50 mil respiradores em parceria com GM

A Ford informou nesta segunda-feira que chegou a um acordo para fabricar, em parceria com a General Motors, 50 mil respiradores necessários para tratar pacientes com covid-19. A companhia automobilística espera produzir os equipamentos em 100 dias, em uma fábrica em Michigan, nos Estados Unidos.



"As equipes da Ford e da GE Healthcare, trabalhando de forma criativa e incansável, encontraram uma maneira de produzir esses respiradores de vital importância rapidamente e em números significativos", disse o presidente-executivo da Ford, Jim Hackett. Fonte: Dow Jones Newswires