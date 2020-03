Vila dos Jogos Pan-Americanos de Lima vira hospital para pacientes com Covid-19

A Vila Pan-Americana em Lima, que abrigou milhares de atletas durante os Jogos Pan-Americanos de 2019, tornou-se um hospital de emergência para pacientes com coronavírus, com capacidade para até 3.000 leitos nesta segunda-feira.

"A partir de hoje, segunda-feira, 30 de março, a Vila está pronta para receber pacientes com Covid-19, pois 900 camas foram instaladas nas duas primeiras torres (20 andares cada), para esta primeira fase de atendimento", anunciou em um comunicado o comitê que administra o legado dos Jogos.

Com o apoio das Forças Armadas, o governo transferiu em poucos dias 100 toneladas de equipamentos e materiais para a Vila, cuja operação durante esta emergência ficará a cargo da Saúde do Seguro Social Peruano, uma entidade pública que opera cerca de 400 hospitais e consultórios médicos no país.

O presidente peruano Martín Vizcarra "indicou que até 3.000 camas poderiam ser implementadas nas sete torres da Villa, se necessário", afirmou o comunicado.

Localizada em um bairro populoso do sul de Lima, a Vila Pan-Americana é um "conjunto habitacional totalmente acessível, com passagens e elevadores mais amplos", com 1.096 apartamentos a serem vendidos em breve.

No Peru, 950 casos de covid-19 foram registrados até esta segunda-feira, com 24 mortes, de acordo com o último balanço oficial.

No país, um isolamento social obrigatório está em vigor desde 16 de março, restringindo a liberdade de saída das pessoas, assim como um toque de recolher noturno para conter a propagação da pandemia.

A 'Villa' é a maior obra civil construída para os Jogos Pan-Americanos e os Parapan-Americanos em Lima, que ocorreram entre 26 de julho e 1° de setembro de 2019.