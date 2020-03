Capital americana pode multar em até US$ 5 mil quem desobedecer isolamento

A prefeita da cidade de Washington, capital americana, a democrata Muriel Bowser, emitiu uma ordem a todos os residentes para permanecer dentro de casa a não ser que necessitem sair para alguma atividade essencial, em um esforço para conter a pandemia do coronavírus.



Segundo o site do jornal The Hill, a prefeita indicou nesta segunda-feira, 30, que quem desafiar a ordem podem ser acusado de contravenção e ter de pagar multa de até US$ 5 mil, caso seja condenado.



As atividades essenciais isentas da ordem incluem a compra de alimentos e utensílios domésticos essenciais, a busca de assistência médica, a realização ou acesso a serviços governamentais ou o envolvimento em negócios ou viagens essenciais.



Os moradores ainda poderão sair de casa para várias atividades recreativas, desde que não violem as diretrizes de distanciamento social ou as proibições de reuniões públicas. O pedido segue ordens semelhantes implementadas pelos governadores de Maryland, Larry Hogan (republicano), e da Virgínia, Ralph Northam (democrata), nesta segunda.