Aberto da Irlanda de golfe é suspenso devido à pandemia

O Aberto da Irlanda de golfe se tornou o mais recente evento esportivo a ser suspenso como resultado da pandemia do novo coronavírus.

O torneio estava marcado para os dias 29 e 31 de maio no Mount Juliet com o norte-irlandês Graeme McDowell, campeão do US Open de 2010 como atração principal.

"A saúde de todos é a nossa única preocupação", disse McDowell. "Meus pensamentos estão com todos os afetados pela crise e espero que todos estejam sãos e salvos durante este período difícil".

Doze torneios do Circuito Europeu de Golfe (EPGA) já foram cancelados ou adiados devido ao novo coronavírus, que também obrigou a adiar para 2021 os Jogos Olímpicos, a Eurocopa e a Copa América de futebol.

A organização do torneio irlandês disse que está negociando uma data para incluir o evento no calendário do EPGA de 2020.

Após esta decisão, o próximo torneio do EPGA agendado é o Troféu Hasan II, de 4 a 7 de junho em Rabat, no Marrocos.