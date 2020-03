BCE: recessão econômica na zona do euro no final deste trimestre já é algo certo

Para o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), uma recessão econômica na zona do euro no final deste trimestre já é algo certo. "A questão fundamental é quanto tempo dura o período de confinamento. Se durar muito, o Produto Interno Bruto (PIB) pode cair dois pontos porcentuais. Se durar três meses, significa uma queda de seis pontos", afirmou, em entrevista publicada pelo site da autoridade monetária.



Guindos ressaltou que o BCE garantiu muita liquidez ao sistema financeiro por meio de suas medidas de estímulo - então, agora, seria a vez dos bancos repassarem o dinheiro aos clientes. "Ou seja, para as pequenas e médias empresas, para os trabalhadores independentes", declarou.



O vice-presidente do BCE entende que as estratégias adotadas em 2009 e 2010 para reverter a crise financeira não são válidas neste momento. "A situação é completamente diferente".