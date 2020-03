Comunicado do Business Wire :GSMA

A GSMA divulgou hoje o "Relatório do estado do setor sobre dinheiro móvel", oferecendo uma visão do cenário do dinheiro móvel e destacando o impacto que uma maior inclusão financeira tem sobre vidas, economias e inovação, especialmente em mercados emergentes. O relatório deste ano analisa o que significa um bilhão de contas registradas para o setor de dinheiro móvel, usuários de dinheiro móvel e o futuro do ecossistema de dinheiro móvel. Fornecendo uma imagem abrangente da sua adoção e uso em todo o mundo.

O relatório destaca que, significativamente, 2019 foi um marco importante para o setor de dinheiro móvel, com mais de um bilhão de contas registradas e quase dois bilhões de dólares em transações diárias. Pela primeira vez, as transações digitais representaram a maioria, 57%, das interações com dinheiro móvel. O setor está testemunhando um aumento na confiança e na relevância do usuário. Com 290 serviços ao vivo em 95 países e 372 milhões de contas ativas, o dinheiro móvel está entrando gradualmente e se tornando o caminho para a inclusão financeira na maioria dos países de baixa renda. Para os consumidores, isso marca uma mudança do dinheiro para pagamentos digitais - para propinas escolares, comércio eletrônico, remessas internacionais, economia, crédito, utilitários de pré-pago e muito mais.

"O aumento da conectividade móvel e serviços inovadores, como dinheiro móvel, estão construindo comunidades mais fortes e inclusivas", disse o diretor regulatório da GSMA, John Giusti. "Superar um bilhão de contas de dinheiro móvel representa um marco importante para um setor que não existia há apenas uma década. O alcance dos agentes de dinheiro móvel agora é 20 vezes maior que o dos bancos tradicionais. Quase 1,7 bilhão de pessoas permanecem excluídas financeiramente, mas a força coletiva do setor tem o potencial de garantir que todos possam fazer parte da nova economia digital."

Maiores tendências em 2019:

-- Um número crescente de fornecedores está se tornando comercialmente sustentável;

-- A receita direta do dinheiro móvel está apoiando o investimento em produtos e serviços inovadores, expansão da rede e comissões de agentes saudáveis e sustentáveis;

-- O setor continua investindo em redes de distribuição, com o número de agentes de pontos de venda quase triplicando nos últimos cinco anos, e o alcance de um agente de dinheiro móvel agora é sete vezes o de caixas eletrônicos e 20 vezes o de agências bancárias;

-- A digitalização de pagamentos alcançou novos patamares, com transações digitais representando a maioria dos fluxos de dinheiro móvel (57%) pela primeira vez em 2019 (de forma histórica, a maioria das transações era de entrada e saída de dinheiro); e

-- está circulando mais valor no sistema de dinheiro móvel do que saindo - outro setor em primeiro lugar.

O relatório explora o empoderamento de possuir uma conta de dinheiro móvel, por exemplo, mais mulheres estão usando serviços financeiros, famílias de baixa renda estão acessando serviços essenciais, e pequenos agricultores estão sendo pagos com mais rapidez e conveniência. Enquanto isso, milhões de migrantes e suas famílias estão experimentando os benefícios de remessas internacionais mais rápidas, seguras e baratas que mudam a vida, e a assistência humanitária em dinheiro está sendo entregue com mais atenção às pessoas em crise.

Giusti acrescentou: "A regulamentação que permite serviços de baixo custo para os excluídos financeiramente tem sido crucial para o sucesso do dinheiro móvel, e há uma correlação clara entre um ambiente regulatório favorável e uma alta taxa de adoção de dinheiro móvel. No entanto, certas decisões políticas, como tributação específica do setor e requisitos de localização de dados, pressionam o setor e criam um risco real de impactos negativos a longo prazo nos ganhos de inclusão financeira, acesso a serviços inovadores e entrega dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estamos caminhando na direção certa e, com as ferramentas certas, estamos um passo mais perto de alcançar um futuro digital inclusivo para todos."

O Relatório do Estado do Setor sobre Dinheiro Móvel de 2019, pode ser visto aqui: www.gsma.com/sotir. Mais informações sobre o programa Dinheiro Móvel da GSMA, estão disponíveis em www.gsma.com/mobilemoney.

