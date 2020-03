Putin 'provavelmente pedirá' alívio das sanções, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que espera que seu colega russo, Vladimir Putin, peça a ele que alivie as sanções contra Moscou durante uma teleconferência a ser realizada em breve, na qual a questão da Venezuela também será discutida.

"Claro, ele provavelmente vai pedir isso", declarou Trump à Fox News, sem especificar qual será sua resposta.

Em seu discurso durante a cúpula do G20, Putin propôs na quinta-feira uma "moratória" das sanções que afetam vários países pela crise econômica desencadeada pela epidemia do novo coronavírus.

Putin defendeu esse alívio como algo de "vida ou morte" no contexto da crise atual, sem especificar a quais outros países estava se referindo.

A economia russa é abalada pela crise global causada pela pandemia, em particular pela queda do preço do petróleo e seu impacto no rublo.

O país está em uma situação difícil desde 2014 devido a sanções internacionais impostas após o conflito na Ucrânia entre Kiev e separatistas pró-russos no leste do país.

- A questão da Venezuela na mesa -

Trump também disse que conversará com Putin sobre o preço do petróleo, que flutua em níveis muito baixos devido à guerra de preços entre a Rússia e a Arábia Saudita.

"Um dos temas sobre o qual falaremos é a energia", disse Trump.

O presidente americano destacou que apresentaria suas objeções à guerra de preços do mercado de petróleo bruto que está sendo travada entre Rússia e Arábia Saudita, o que ele considera estar "realmente prejudicando" a indústria americana.

"Não queremos ter uma indústria morta", disse Trump. "Essa é uma luta entre Arábia Saudita e Rússia e os dois enlouqueceram".

Trump acrescentou que nunca pensou que diria algo neste sentido, mas que talvez fosse conveniente ter um aumento de preços.

Já nesta segunda-feira, Putin e Trump discutiram por telefone uma possível cooperação bilateral na luta contra o coronavírus e no setor de petróleo, anunciou o Kremlin.

Os dois chefes de Estado afirmaram estar "seriamente preocupados com a propagação do coronavírus no mundo" e se informaram mutuamente sobre as medidas adotadas em seus respectivos países, segundo o comunicado do Kremlin.

"Foi discutida a possibilidade de uma cooperação mais estreita entre os dois países", disse a mesma fonte.

Trump e Putin também falaram sobre a atual situação do mercado mundial de petróleo e acordaram "consultas russo-americanas sobre o assunto entre ministros de Energia", indicou o Kremlin.

Outra questão de atrito entre os dois é a Venezuela. Washington, juntamente com mais de 50 países, apoia o líder do Parlamento Juan Guaidó, enquanto Moscou mantém seu apoio ao presidente Nicolás Maduro.

"Podemos discutir isso também", declarou Trump.

O apoio da Rússia tem sido crucial para o governo de Maduro.

A empresa estatal de petróleo Rusia Rosneft informou no sábado que está interrompendo suas atividades na Venezuela devido a ameaças de sanções dos Estados Unidos e pediu o levantamento dessas restrições.