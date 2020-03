Facebook oferece US$ 100 mi para ajudar jornais atingidos por pandemia

O Facebook anunciou, nesta segunda-feira (30), que doará US$ 100 milhões para os meios de comunicação atingidos pelas consequências econômicas da pandemia de coronavírus, citando a necessidade de informações confiáveis sobre a crise.

"O setor de notícias está trabalhando em condições extraordinárias para manter o público informado durante a pandemia de COVID-19", afirmou o diretor do Facebook responsável pelo relacionamento da rede com a mídia, Campbell Brown.

"Em uma época em que o jornalismo é mais necessário do que nunca, a receita com publicidade está diminuindo, devido ao impacto econômico do vírus", acrescentou.

"Os jornalistas [de veículos] locais estão sendo atingidos, mesmo quando as pessoas procuram informações importantes para manter seus amigos, familiares e comunidades em segurança", completou.

A ajuda inclui US$ 25 milhões em bolsas de emergência para meios locais, por intermédio do Facebook Journalism Project, e US$ 75 milhões em iniciativas de marketing "para transferir dinheiro para organizações de notícias em todo mundo", segundo o comunicado.

O Facebook disse que oferecerá subsídios à "mídia mais carente dos países mais atingidos".

Recentemente, Google e Facebook intensificaram seus esforços para ajudar os meios de comunicação, ao mesmo tempo em que são criticados por dominar a publicidade na Internet, dificultando as estratégias dos veículos para obter renda on-line.

O Facebook também conduz um programa de verificação de fatos ("fact-checkers") com parceiros, incluindo a AFP e outras agências de notícias, como Reuters e Associated Press.