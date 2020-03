A pandemia do novo coronavírus matou mais de 25.000 pessoas na Europa, de acordo com um balanço da AFP elaborado com base em fontes oficiais nesta segunda-feira às 12h30 GMT (9h30 de Brasília).

Com um total de 25.037 óbitos (sobre 399.381 casos), a Europa é o continente mais abalado pela pandemia de Covid-19. Itália (10.779 mortos) e Espanha (7.340) são os países com o maior número de mortes e somam quase 75% das vítimas fatais europeias.