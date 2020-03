Coronavírus pode provocar contração do PIB alemão de entre 2,8% e 5,4% em 2020

As medidas para conter a propagação do novo coronavírus devem custar à economia da Alemanha entre 2,8% e 5,4% de seu PIB em 2020, antes de uma recuperação no próximo ano, indicou nesta segunda-feira um painel de economistas que aconselha o governo.

"A economia alemã encolherá de maneira significativa em 2020", afirma o painel de especialistas conhecidos como "sábios", ao destacar que a dimensão exata do impacto "dependerá da extensão e duração das medidas de saúde pública e da subsequente recuperação".