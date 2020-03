Ex-astro da NBA, Marbury doa 10 milhões de máscaras para Nova York contra coronavírus

O ex-astro da NBA, Stephon Marbury, que agora é técnico na China, disse que tem um acordo com um fabricante chinês para fornecer 10 milhões de máscaras protetoras contra coronavírus em sua cidade natal, Nova York.

O New York Post informou neste domingo que Marbury, cujas 13 temporadas na NBA incluíram cinco no New York Knicks, tem um acordo para fornecer máscaras para trabalhadores de hospitais e na cidade que se tornou o epicentro do surto de vírus nos Estados Unidos.

Marbury, um ex-armador que jogou seis temporadas na China e agora treina o Beijing Royal Fighters, disse que se inspirou em histórias de grandes aumentos de preços para as máscaras que os trabalhadores de Nova York tanto precisavam.

"No fim das contas, sou do Brooklyn", disse Marbury ao Post. "É algo íntimo e do meu coração poder ajudar Nova York." "Eu tenho uma família lá em Coney Island, muitos familiares que foram afetados por isso, então eu sei o quanto é importante que as pessoas tenham máscaras durante esse período".

Marbury entrou em contato com o presidente do condado de Brooklyn, Eric Adams, para coordenar a venda, que seria de dois milhões de máscaras para entregar durante cinco semanas.