Kane defende cancelamento da temporada se não puder ser concluída até o fim de junho

O capitão da seleção da Inglaterra, Harry Kane, disse neste domingo que é a favor do cancelamento da atual temporada da Premier League, que está suspensa devido à pandemia do novo coronavírus, caso não puder ser concluída até o final de junho.

A Premier League foi interrompida até ao menos o dia 30 de abril, embora um adiamento adicional possa ser anunciado em breve.

Num momento em que não se sabe quando a temporada poderá ser retomada nos principais campeonatos europeus e com o adiamento da Eurocopa para o próximo ano, o atacante do Tottenham não quer que a Premier League se estenda além de junho, como alguns defendem para concluir o campeonato se isso não puder ser feito mais cedo.

"Eu sei que a Premier League fará todo o possível para terminar a temporada e está estudando todas as opções possíveis", disse Kane em uma conversa no Instagram Live com o ex-jogador do Liverpool Jamie Redknapp nesto domingo.

"Para mim, temos que tentar concluir a temporada, mas deve haver um momento em que se possa dizer 'basta'", acrescentou.

"Não vejo muito benefício em jogar em julho ou agosto e adiar a próxima temporada, embora obviamente não conheço muito as ideias e (as conseqüências) em termos financeiros".

"Para mim, o limite deve ser o final de junho. Se a temporada não for concluída até o final de junho, temos que olhar as opções e aguardar a próxima temporada", insistiu.

A Premier League poderia voltar com portões fechados para tentar concluir a temporada, mas essa opção parece distante no momento, devido ao confinamento que o país está enfrentando.

"O futebol é secundário no momento (...) Só podemos esperar e ver o que vai acontecer. Espero que tudo se resolva o mais rápido possível e voltemos ao normal", concluiu.