Naomi Osaka se diz decepcionada com suspensão de Tóquio-2020 mas apoia adiamento

A bicampeã do Grand Slam e ex-número 1 do tênis feminino, Naomi Osaka se disse decepcionada neste sábado com a suspensão das Olimpíadas de Tóquio este ano, mas apoia a decisão de adiar o evento para 2021.

A japonesa, de 22 anos, disse no Twitter que acredita que o evento será melhor no próximo ano, após a pandemia de coronavírus.

"O esporte acabará nos unindo novamente e sempre estará presente para nós, mas esse momento não é agora", escreveu ele.

O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e o Comitê Olímpico Internacional concordaram em adiar os Jogos Olímpicos para o próximo ano, depois que atletas de todo o mundo manifestaram preocupação com a situação que reinaria em julho, data prevista para a nomeação, com a disseminação da pandemia.

"Todo mundo sabe o quanto as Olimpíadas significam para mim e como ficarei orgulhosa de participar no meu país. É claro que estou decepcionada por não acontecer este ano", disse Osaka.

"Mas todos estaremos prontos para ser mais fortes do que nunca em 2021! Apoio 100% o primeiro-ministro Abe e a corajosa decisão do COI".

Osaka, campeã do Aberto dos Estados Unidos de 2018 e do Aberto da Austrália no ano passado, pediu aos japoneses que se mantenham fortes.

"Este é o momento de pessoas de todos os países, origens e raças se unirem para salvar tantas vidas quanto possível. Para mim, esse é o espírito olímpico", tuitou ela.