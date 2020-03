Estado de Nova York adia primárias democratas

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou neste sábado o adiamento das eleições primárias democratas no estado de 28 de abril para 23 de junho, a fim de impedir a propagação do novo coronavírus no território mais afetado dos Estados Unidos.

Em dois dos outros focos da Covid-19 no país já realizaram suas eleições primárias: a Califórnia, no dia 3 de março, e o estado de Washington, em 10 de março. Nova Jersey votará em 2 de junho.

"Não acho sensato pedir que muitas pessoas votem no mesmo lugar", disse Andrew Cuomo.

O estado de Nova York é o mais afetado até agora pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 52.318 casos e 728 mortes.

Dez outros estados, assim como Porto Rico, já haviam adiado sua data das primarias. Outros mudaram o tipo de votação para a alternativa postal.

Joe Biden atualmente lidera a disputa pela indicação democrata para enfrentar o presidente Donald Trump em novembro, com 1.217 delegados, contra 914 da rival Bernie Sanders.

Para garantir a indicação, estima-se que um candidato chegue a 1.991 delegados.