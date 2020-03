Papa Francisco reza pelo fim da pandemia do novo coronavírus.

Papa Francisco reza diante do crucifixo milagroso na Praça de São Pedro, pedindo o fim da pandemia (foto: Vatican Media/AFP)



Em uma Praça de São Pedro completamente vazia, algo inédito na milenar história da Igreja Católica, o papa Francisco realizou ontem a bênção extraordinária Urbi et Orbi, na intenção do fim da pandemia do novo coronavírus. Além disso, concedeu indulgência plenária, ou seja, o perdão dos pecados, aos fiéis.

O pontífice pediu para Deus "olhar a dolorosa situação" da humanidade. "Deus onipotente e misericordioso, conforta teus filhos e abre nossos corações à esperança, porque sentimos sua presença de Pai em nosso meio", disse, ao abrir a oração.

O papa também pediu aos católicos que tenham fé, paciência e demonstrem união. Afirmou ainda que, em meio a um momento de caos social, é necessário priorizar a vida. "É tempo de separar aquilo que é necessário daquilo que não é (…) Estamos todos no mesmo barco, todos".

Na Praça de São Pedro, onde ocorreu a bênção, estava um crucifixo considerado milagroso e que ficará exposto por tempo indeterminado. A peça religiosa, de mais de 500 anos, usada para conter uma peste na Itália em 1522, foi levada ao Vaticano para a celebração pelo fim do coronavírus. Em 15 de março, em meio à pandemia que assola o mundo, o sumo pontífice também esteve diante do crucifixo milagroso e fez uma oração especial pelo fim dos casos da COVID-19.