Irritado diante do crescimento do número de mortos nos EUA, Donald Trump cobra ajuda das montadoras (foto: Jim Watson/AFP)



Washington – Em uma mensagem no Twitter demostrando irritação, o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu às montadoras Ford e General Motors, ontem, que começassem "imediatamente" a produzir respiradores para responder ao surto de coronavírus no país. Os EUA são o novo epicentro da pandemia por COVID-9. "A General Motors deve abrir imediatamente sua estupidamente abandonada fábrica de Lordstown em Ohio, ou alguma outra fábrica, e começar a fazer respiradores agora!", tuitou Trump. "Ford, faça respiradores, rápido!", acrescentou. No dia anterior, o presidente havia minimizado o problema.

Pouco depois, a General Motors e a Ventec Life Systems, uma fabricante de equipamentos médicos, anunciaram um acordo para fabricar respiradores na fábrica da GM em Kohomo, Indiana. As primeiras unidades, aprovadas pela agência federal de medicamentos (FDA) estarão disponíveis a partir de abril, disseram as duas empresas em comunicado.

A montadora também informou que não espera obter lucro e pedirá apenas o reembolso dos custos de produção. E acrescentou que está produzindo máscaras médicas em sua fábrica em Warren, no Michigan. Já a Ford afirmou que começou a fabricar diferentes utensílios de proteção para equipes médicas. "Começamos a entregar dezenas de milhares de máscaras protetoras para hospitais e polícias, incluindo a de Nova York", afirmou a marca. "Temos equipes trabalhando incansavelmente com a GE Healthcare (divisão de saúde da General Electric) para acelerar a produção de respiradores simplificados, e com a 3M, para aumentar a produção de respiradores de limpeza do ar", acrescentou a Ford.

Andrew Cuomo, governador do estado de Nova York, a região do país mais afetada pela pandemia até agora, solicita ao governo federal há vários dias que lhe envie respiradores para estar pronto para lidar com o pico do surto, que pela sua avaliação ocorrerá em três semanas. O impaciente tuíte de Trump contrasta com suas declarações na noite de quinta-feira na Fox News, quando ele minimizou a necessidade de respiradores. "Não acho que 40 mil ou 30 mil respiradores sejam necessários", disse.





MAIS HOSPITAIS O número de mortes por coronavírus em Nova York aumentou para 519 ontem, de acordo com o governador do estado, que anunciou planos de criar mais quatro hospitais temporários para lidar com o dilúvio de pacientes. O número de mortos subiu de 385 no dia anterior, com Andrew Cuomo dizendo a jornalistas que o estado de Nova York – o berço da pandemia nos EUA – tem 44.635 casos confirmados.

"Estamos vendo um aumento significativo nas mortes porque o tempo que as pessoas ficam no respirador está aumentando, e quanto mais aumenta, maior o número de mortes," afirmou o governador. "Nós acreditamos que vai continuar aumentando. São notícias ruins, notícias trágicas, as piores notícias – mas também não são notícias inesperadas. As boas notícias são que a taxa do aumento de hospitalização está diminuindo," destacou. Cuomo anunciou a criação de quatro hospitais temporários em grandes instalações em cada bairro.

A nova pandemia de coronavírus matou um recorde de 345 pessoas nos Estados Unidos ontem, segundo uma contagem da Universidade Johns Hopkins, que eleva o número de óbitos no país pela doença para 1.438. Os EUA, que atualmente concentram o maior número de pacientes com a COVID-19 no mundo (94.238), também registraram quase 18 mil novos casos em um dia.