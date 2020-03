Trump vê 4º trimestre 'incrível' na economia, após covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse acreditar que o país terá um quarto trimestre "incrível" na economia este ano, após a pandemia de coronavírus.



"Há 22 dias tínhamos a melhor economia do mundo e empregos, quando veio este vírus", declarou o republicano em coletiva de imprensa na Casa Branca.



"Tenho certeza que vamos recuperar nosso caminho econômico rapidamente", afirmou Trump. O presidente comentou, também, o pacote fiscal trilionário aprovado hoje no Congresso e assinado por ele. "Agradeço a republicanos e democratas pela vitória do pacote de estímulos aprovado", disse Trump. "Vamos manter pagamentos e subsídios para trabalhadores e pequenos negócios", acrescentou.



O presidente americano falou, ainda, da ajuda financeira a companhias aéreas, um dos itens do pacote fiscal. "Há um ano a Boeing era a maior empresa do mundo, vamos trazê-la de volta", declarou. Ele também criticou os governadores de Nova York, Washington e Michigan em relação ao combate ao coronavírus.