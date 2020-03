Comunicado do Business Wire :DeltaTrak

A DeltaTrak®, líder inovadora em soluções de gestão de cadeia de frio e monitoramento de temperatura, anuncia a disponibilidade imediata do novo termômetro temporal infravermelho sem contato Modelo 15004, uma valiosa solução para o combate ao coronavírus. Uma das primeiras etapas na prevenção da contaminação cruzada é medir a temperatura e examinar pessoas que possam estar com febre, um dos principais sintomas da doença do novo coronavírus 2019 (COVID-19). A realização de exames em indivíduos que trabalham juntos em grandes ambientes de força de trabalho é fundamental para reduzir o risco de disseminação da infecção. O novo termômetro temporal infravermelho aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), agência federal de saúde dos Estados Unidos, e com classificação CE fornece leituras instantâneas sem que haja contato, o que o torna uma solução ideal de prevenção dos riscos apresentados pela COVID-19.

"Com tanta preocupação sobre a saúde e a segurança neste momento, foi importante poder oferecer uma solução para medir a temperatura corporal de forma rápida e segura em ambientes com grandes grupos", afirmou Frederick Wu, presidente e CEO da DeltaTrak. "Nosso objetivo é apresentar soluções significativas para as atuais condições de pandemia às empresas que atendemos em todo o mundo. Acreditamos que este novo termômetro temporal infravermelho sem contato será significativamente benéfico na execução das medidas preventivas diárias de proteção que devemos tomar para minimizar a contaminação cruzada e maximizar a segurança para todos nós em todas as comunidades durante este período tão difícil."

O novo site de ciências biológicas da DeltaTrak inclui informações sobre as mais recentes atualizações sobre o coronavírus e o novo termômetro temporal infravermelho sem contato Modelo 15004.

Sobre a DeltaTrak

A DeltaTrak® é uma inovadora líder de gestão de cadeia de frio, monitoramento ambiental e soluções de segurança alimentar. Entre em contato com a DeltaTrak® pelo telefone 1-800-962-6776 ou pelo e-mail marketing@deltatrak.com. Informações adicionais podem ser encontradas em www.deltatrak.com.

Contatos de mídia: Para obter mais informações e/ou uma imagem com alta resolução, entre em contato com nossa equipe de Marketing pelo e-mail marketing@deltatrak.com.

Linda Ng Marketing DeltaTrak, Inc. Telefone: (925) 249-2250 E-mail: marketing@deltatrak.com

