EUA dará diretriz diferente sobre coronavírus para regiões distintas, diz Pence

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou que deve haver diretrizes diferentes para regiões distintas do país nos próximos dias, com relação ao coronavírus. Durante entrevista à rede CNBC, Pence tratou do tema em linha similar à adotada recentemente pelo presidente Donald Trump, que sugeriu em algumas declarações que áreas menos afetadas podem ter menos restrições à circulação, a depender dos números da doença.



De qualquer modo, Pence garantiu que o governo americano adota uma "postura forte" contra o coronavírus, citando por exemplo o esforço para aumentar o número de testes. "Todos devem continuar com as práticas de mitigação", defendeu também, citando uma estratégia defendida pelo governo de que durante 15 dias as pessoas redobrem os cuidados, para desacelerar as contaminações.



Pence também elogiou a abordagem dos governadores diante da pandemia e procurou mostrar otimismo. "Superaremos isso", garantiu.