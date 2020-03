América Latina supera 10.000 casos confirmados de Covid-19

A América Latina registra 10.000 casos confirmados de Covid-19, segundo um balanço da AFP elaborado com base em informações divulgadas pelas autoridades nacionais e e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os contágios alcançam 10.435 e o número de mortes a 223 na região.

Os países com maior quantidade contágios são Brasil, com 2.915, com 77 vítimas fatais, Equador (1.403, 34) e Chile (1.610, 5). A Argentina registra 589 casos e 12 mortes.

O primeiro caso na região foi registrado em 26 de fevereiro no Brasil, país de 210 milhões de habitantes onde as autoridades de saúde projetam um grande aumento de casos a partir de abril.

Nos últimos dias, os países latino-americanos reforçaram as medidas para enfrentar a pandemia, com ordens de confinamento obrigatório em países como Argentina, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Panamá ou El Salvador, toques de recolher prolongados no Chile, Honduras, Peru e Guatemala, além de fechamentos de fronteiras quase generalizados.

Paralelamente, as autoridades de vários países anunciaram planos de ajuda econômica.