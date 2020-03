Comunicado do Business Wire :XPRIZE

A XPRIZE, líder mundial em criação e realização de competições de incentivo para solucionar os grandes desafios da humanidade, revela a criação da XPRIZE Pandemic Alliance, uma coalizão global que combina o poder da colaboração, da competição, de informações compartilhadas e do pensamento radical para incentivar a descoberta mais rápida de soluções que possam ser aplicadas à COVID-19 e a outras futuras pandemias.

A XPRIZE Pandemic Alliance foi lançada para suprir as necessidades imediatas da crise gerada pela COVID-19 ao ampliar a visibilidade de soluções que estão sendo desenvolvidas. Esse lançamento ocorre com uma convocação aberta para que inovadores, médicos, pesquisadores, cientistas de dados, instituições e especialistas do mundo todo façam parte da aliança e compartilhem trabalhos e recursos já existentes utilizando o site covid19.xprize.org. Esse site permitirá à comunidade global:

-- participar das mais recentes inovações, pesquisas e soluções em desenvolvimento;

-- solicitar o que precisam e possibilitar que a XPRIZE, os membros da aliança e sua ampla rede de apoiadores e parceiros ofereçam seus recursos a fim de ajudar a habilitar e impulsionar inovadores para que atinjam suas metas mais rápido.

No prazo mais imediato, a aliança se concentrará em ações como incentivar soluções mais rápidas para a assistência remota, fornecer equipamentos de proteção individual para as pessoas que atuam na linha de frente do combate ao surto, ampliar o acesso a exames médicos e melhorar a segurança alimentar e médica para populações vulneráveis, entre outras.

Como parte dessa aliança, pesquisadores e cientistas são convidados a compartilhar e acessar dados pelo XPRIZE Data Collaborative, uma plataforma única que permite que pesquisadores e inovadores colaborem, troquem informações e aprendam com dados dos mais diversos campos em suas pesquisas na busca de soluções. Essa coleção valiosa de dados busca habilitar novas abordagens para o combate de pandemias e atuará como o suporte principal do esforço coletivo que nos preparará para o surto de outras pandemias como a COVID-19 ou outras ameaças virais.

Como parte do XPRIZE Data Collaborative, a Anthem - nossa parceira no lançamento - está assumindo a liderança ao analisar parceiros com acesso a um dos maiores conjuntos de dados desidentificados certificados, o que inclui anos de dados longitudinais sobre surtos virais passados (por exemplo, gripe suína, gripe aviária e influenza).

Além disso, a XPRIZE vai realizar e lançar uma série de rápidos desafios de dados em apoio às iniciativas da aliança, o que poderá incluir um sistema de advertência antecipada para futuras pandemias, modelos preditivos para alocação de recursos de saúde pública, diagnósticos mais eficientes e acessíveis, tratamentos e curas que possam ser rapidamente reproduzidas ou outros desafios baseados nas percepções obtidas com os colaboradores.

Outros parceiros globais de destaque já concordaram em integrar a aliança, entre eles, o Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos, Ending Pandemics, Intel, Illumina, IEEE Standards Association, MIT Solve, C2 International, Cloudbreak Health, Foundation Botnar, Universidade McGill, Nvidia, Patrick J. McGovern Foundation, PPE Coalition e Universidade da Califórnia em San Diego. A XPRIZE convidará ativamente mais parceiros e membros a fazerem parte da aliança.

"Houve poucos momentos na história recente em que uma pandemia afetou tantas pessoas, mas com todos nós concentrados em um mesmo problema, o impacto e as soluções virão antes, e temos a grande satisfação de trabalhar com a Anthem para amplificar o potencial desta plataforma de modo a integrar rapidamente talentos globais na luta", declarou Anousheh Ansari, CEO da XPRIZE. "Na XPRIZE, acreditamos que inovações radicais podem vir de qualquer pessoa em qualquer lugar, e nossa resposta à COVID-19 ajudará a oferecer soluções quando os mais vulneráveis da humanidade mais precisam."

"Neste período de crise, vemos uma oportunidade de nos unir como comunidade por meio da poderosa plataforma da XPRIZE para suprir as necessidades mais urgentes no sistema atualmente e acelerar a obtenção de novas soluções: desde a proteção de nossos trabalhadores de saúde na linha de frente e o cuidado proativo das populações de alto risco até o desenvolvimento de novas abordagens para diagnósticos, terapias e vacinas", afirmou Rajeev Ronanki, diretor digital da Anthem.

"A COVID-19 não é a primeira nem será a última pandemia que a humanidade enfrentará, e futuras pandemias poderão ser ainda piores", advertiu Peter H. Diamandis, MD, fundador e presidente executivo da XPRIZE. "A XPRIZE se dedica há 25 anos a solucionar grandes desafios globais com soluções de participação coletiva. A XPRIZE faz isso ao inspirar inovadores do mundo todo a utilizarem tecnologias exponenciais para superar problemas em prazos incrivelmente curtos. A XPRIZE Pandemic Alliance empregará dados e colaboração humana como nunca antes para propiciar inovações tecnológicas em benefício da humanidade."

Para saber mais, acesse covid19.xprize.org.

Outras citações de parceiros da XPRIZE Pandemic Alliance:

"A tecnologia pode desempenhar um importante papel para nos ajudar a superar os maiores desafios do mundo", afirmou Stacey Shulman, diretora de inovação e vice-presidente do IOT Group, Intel. "A Intel está realizando uma parceria com a XPRIZE para possibilitar que a comunidade mais ampla encontre soluções criativas e impactantes para esta pandemia global."

"Esta é a primeira vez que contamos ao mesmo tempo com a tecnologia e o esforço coletivo para desenvolver uma rede global proativa dedicada a avaliar e monitorar em tempo real epidemias infecciosas", observou o Dr. Phil Febbo, vice-presidente sênior e diretor médico da Illumina. "Para nós, é uma grande satisfação poder participar e ajudar os laboratórios que utilizam nossos sequenciadores no mundo todo a se integrar em uma comunidade mundial comprometida com a prevenção de pandemias."

"Em resposta à permanente ameaça da COVID-19, a Solve está concentrada em encontrar e apoiar soluções inovadoras que abordem prontidão de saúde global, detecção precoce e resposta rápida", afirmou Alex Amouyel, diretor executivo da MIT Solve. "Compartilhamento e análises de dados melhores são fundamentais no esforço de desacelerar e monitorar a propagação da COVID-19 e futuros surtos de doenças, e a Solve tem satisfação de integrar a XPRIZE Pandemic Alliance nessa empreitada."

"Estamos encontrando soluções e inovações guiadas por experiência prática, empatia e um amor pela humanidade, tudo proveniente de fontes inesperadas e pouco exploradas: pessoas e organizações criadoras e atuantes que também são trabalhadores de saúde na linha de frente, estudantes inventores e cientistas de dados motivados por um propósito social", declarou Vilas Dhar, gestor da Patrick J. McGovern Foundation. "Esta aliança cria uma plataforma para envolver esses atores e muitos outros em uma busca comum para aliviar o sofrimento e criar um novo paradigma de resposta a pandemias."

XPRIZE

A XPRIZE projeta e realiza competições globais multimilionárias para incentivar o rápido desenvolvimento de inovações tecnológicas que beneficiam a humanidade. Estão entre as competições ativas a ANA Avatar XPRIZE de US$ 10 milhões, a IBM Watson AI XPRIZE de US$ 5 milhões, a NRG COSIA Carbon XPRIZE de US$ 20 milhões e a Rainforest XPRIZE de US$ 10 milhões. Para obter mais informações, acesse xprize.org.

