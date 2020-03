A Organização Mundial do Turismo, uma agência da ONU com sede em Madri, prevê um retrocesso de entre 20 e 30% do turismo internacional em 2020, na comparação com o ano passado, devido à pandemia do coronavírus.

"Uma queda estimada de entre 20 e 30% poderia ser traduzida em uma redução do faturamento do turismo mundial de entre 300 e 450 bilhões de dólares, quase um terço do 1,5 trilhão de dólares gerados em 2019", destacou a organização em um comunicado.