Comunicado do Business Wire :amnimo Inc.

A amnimo Inc. (sede: Musashino City, Tóquio; presidente e diretor executivo: Koichi [Casey] Taniguchi; doravante, "amnimo") começa a desenvolver um gateway LTE de uso industrial, "Edge Gateway", equipado com muitos recursos de computação e alto nível de robustez.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200326005818/pt/

Configuration example of a surveillance camera system using the Edge Gateway (Graphic: Business Wire)

A IoT é um mecanismo pelo qual uma variedade de dispositivos é conectada entre si pela rede ou pelo serviço de nuvem; esses dispositivos trocam informações entre si. Recentemente, várias abordagens ao uso da IoT de uso industrial (IIoT) vêm evoluindo em todos os setores. À medida que a IIoT continua proliferando, exemplos de melhorias no processo de trabalho do usuário estão aumentando, mas também estamos testemunhando problemas operacionais, como suprimir falhas em ambientes externos adversos e conseguir resolver falhas remotamente sem ir ao local. Também houve solicitações para processar grandes volumes de dados, como vídeo, usando o Edge de maneira avançada.

Para resolver esses problemas, a amnimo está desenvolvendo o "Edge Gateway", que é otimizado para IIoT. O objetivo é equipar o Edge Gateway com recursos de comunicação LTE que podem ser usados em vários setores; em particular, desenvolver um design ideal para uso em sistemas de câmeras de vigilância.

[Características do Edge Gateway]

-- Amplo intervalo de temperatura operacional e faixa de tensão de alimentação. Equipado com circuitos de energia robustos contra ruídos e interrupções repentinas, ele possui recursos para recuperação automática em caso de falha. Isso ajuda a obter uma operação estável, mesmo em ambientes externos adversos.

-- Equipado com 2 GB de RAM e um eMMC de 32 GB para o espaço de armazenamento do programa como configuração padrão, ele também pode ser operado usando um SSD (Solid State Drive) de 2 TB, permitindo que dados de vídeo de grande volume sejam armazenados no Edge Gateway.

-- Equipado com uma função de fonte de alimentação para dispositivos compatíveis com PoE (*1), pode ser conectado diretamente a um máximo de quatro câmeras IP sem usar um hub PoE.

-- Os módulos de comunicação podem acomodar dois tipos de cartões SIM plásticos e eSIMs até um máximo de quatro SIMs de diferentes operadoras, permitindo ao usuário evitar falhas de comunicação alternando SIMs rapidamente em casos de emergência.

-- O desenvolvimento de aplicativos para clientes é possível no sistema operacional Ubuntu; além disso, kits de desenvolvimento de software são fornecidos para parceiros.

-- Equipado com um Sistema de Gerenciamento de Vídeo (Video Management System, VMS (*2)) como padrão, simplificando o processo de construção de sistemas de vigilância em pequena, média e grande escala.

-- Um slot de porta de extensão é fornecido internamente no Edge Gateway, permitindo a adição fácil de futuras extensões funcionais.

*1 Power over Ethernet: A especificação na qual a alimentação é fornecida ao(s) dispositivo(s) conectado(s) usando cabos de comunicação Ethernet.

*2 Sistema para salvar e gerenciar vídeos capturados com uma câmera de vigilância.

Além disso, estamos desenvolvendo um "sistema de gerenciamento de dispositivos" para resolver problemas operacionais em dispositivos IIoT, como o Edge Gateway. Esse sistema de gerenciamento de dispositivos é um serviço em nuvem que permite a configuração inicial de dispositivos IIoT, atualizações remotas de configuração e firmware, gerenciamento do local da instalação, monitoramento da vida útil do equipamento, coleta de logs durante a operação, análise e substituição de problemas e transferência de dados de configuração para solução de problemas, reduzindo a carga para o operador.

A amnimo fornece suporte ao cliente para serviços de IIoT e sistemas de câmeras de vigilância, com os seguintes objetivos: "Resposta e resolução rápidas para problemas do cliente", "criação de valor e inovação" e "objetivo de crescer com parceiros".

Sobre a amnimo

A amnimo foi formada como uma subsidiária de propriedade exclusiva da Yokogawa Electric Corporation como uma nova empresa para fornecer serviços de Internet das Coisas Industriais (IIoT) em maio de 2018. Com uma excelente mobilidade, a amnimo toma uma decisão rápida e desenvolve seus negócios em um mercado em rápida mudança., fortalecendo a colaboração com clientes e empresas parceiras em vários campos e países para criar novos valores compartilhados, aproveitando as tecnologias IIoT.

Para saber mais, acesse https://amnimo.com/en/

Os nomes da empresa, da organização e do produto usados no documento são marcas registradas ou comerciais das organizações relevantes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200326005818/pt/

amnimo Inc. Representantes: Yoshihiro Suzuki Yuka Ichikawa Tel.: +81-422-52-6779 E-mail: info@amnimo.com URL: https://amnimo.com/en

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.