China anuncia que fechará fronteiras temporariamente a estrangeiros

O surto de coronavírus teve origem na China (foto: Noel Celis / AFP )

anunciou que vai barrar temporariamente a maioria dos estrangeiros de entrar no pais à medida que busca conter o número de casos importados doanunciou nesta quinta-feira que mesmo cidadãos estrangeiros com permissão de residência serão impedidos de entrar no país a partir de sábado. Todas as políticas de trânsito livre de vistos também serão suspensas temporariamente.Pequim diz que funcionários, e cidadãos estrangeiros indo à china por "atividades econômicas, comerciais, científicas ou tecnológicas ou necessidades humanitárias emergenciais" ainda poderão concorrer a vistos.O ministério disse em um comunicado que: "A suspensão é uma medida temporária que a China é obrigada a adotar à luz da situação do surto e de práticas de outros países.". Mas, à medida que o seu número de casos domésticos do vírus encolheu, o país teve de lidar com infecções levadas por pessoas que chegaram recentemente do exterior. Essas infecções respondem pela maioria dos novos casos na China