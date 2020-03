Comunicado do Business Wire :Syncordis

A Syncordis S.A., líder especialista no software bancário Temenos e subsidiária da Larsen & Toubro Infotech Ltd. (LTI), foi selecionada como parceira para um compromisso estratégico do Temenos T24 Transact pelo Standard Chartered Bank, enquanto o banco transforma e atualiza sua plataforma de patrimônio. Essa prestigiada vitória consolida ainda mais a invejável reputação da Syncordis como parceira global, totalmente dedicada e personalizada para os clientes do Temenos.

Como parte desse compromisso, a Syncordis reimplementará o Temenos T24 Transact e o integrará aos aplicativos Temenos WealthSuite, Insight e DataSource do Standard Chartered, além de outros sistemas. A implementação será acelerada pela solução SaaS regulamentada da Syncordis e pelos serviços globais de integração de sistemas da LTI. Os benefícios dessa solução SaaS regulamentada e cheia de funcionalidades incluem processos funcionais automatizados, menus e painéis personalizados, ergonômicos e fáceis de usar, produtos padrão predefinidos com um conjunto exaustivo de propriedades, bem como eventos simplificados do ciclo de vida.

Guillaume Desjonqueres, diretor executivo da Syncordis, disse: "Nosso conhecimento do Temenos e nossos aceleradores de projetos, como nossa solução SaaS, nos tornam o parceiro certo para esse compromisso transformacional. Esse é um dos maiores compromissos para o Temenos WealthSuite na região Ásia-Pacífico e trazemos para você um histórico comprovado e serviços complementares da LTI."

Aproveitando a solução SaaS regulamentada da Syncordis, a Metodologia de Implementação do Temenos (TIM, sigla em inglês) e um modelo de "adoção" conduzido por processo para conter o escopo, a Syncordis está bem equipada para entregar o projeto junto ao cliente. A reimplementação bem-sucedida dependerá de padrões para reduzir a personalização e facilitar o gerenciamento e a atualização da plataforma WealthSuite do Standard Chartered.

Sobre a Syncordis:

A Syncordis, uma empresa da LTI sediada em Luxemburgo, oferece projetos de integração de sistemas e implementação de ponta a ponta de alta qualidade, com foco exclusivo no software bancário Temenos, como Temenos Infinity, Temenos Transact, Temenos Fund Administration, Temenos Infinity Wealth e Temenos DataSource. A Syncordis também é a primeira empresa de PSF totalmente dedicada aos serviços Temenos, com compatibilidade com todos os pacotes do software Temenos. Com 12 escritórios em todo o mundo, mais de 500 especialistas e serviços complementares, como SaaS regulamentado e suporte à produção, a Syncordis possibilita que seus clientes internacionais dominem sua transformação digital. Isso faz da Syncordis um dos parceiros de serviço únicos para os clientes do Temenos em todo o mundo. Para mais informações, visite www.syncordisconsulting.com

Sobre a LTI:

A LTI (NSE: LTI) é uma empresa global de consultoria em tecnologia e soluções digitais, ajudando mais de 420 clientes a ter sucesso em um mundo convergente. Com operações em 32 países, fazemos o máximo para nossos clientes e aceleramos sua transformação digital com a plataforma Mosaic da LTI, possibilitando suas jornadas móveis, sociais, analíticas, de IoT e na nuvem. Fundada em 1997 como uma subsidiária da Larsen & Toubro Limited, nosso legado único nos oferece uma experiência incomparável no mundo real para solucionar os desafios mais complexos das empresas em todos os setores. Todos os dias, nossa equipe de mais de 30.000 funcionários possibilita que nossos clientes melhorem a eficácia de suas operações comerciais e tecnológicas e agreguem valor para seus clientes, funcionários e acionistas. Saiba mais em http://www.Lntinfotech.com ou siga-nos em @LTI_Global

