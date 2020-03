Coronavírus: G20 vai injetar 5 trilhões de dólares na economia mundial

Os líderes dos países membros do G20 anunciaram, nesta quinta-feira (26) em uma cúpula virtual, sua intenção de injetar "mais de 5 trilhões de dólares" na economia mundial para "combater as repercussões sociais, econômicas e financeiras da pandemia" do novo coronavírus.

"Estamos firmemente decididos a apresentar uma frente unida contra essa ameaça comum", acrescentaram os representantes das principais potências mundiais em comunicado divulgado após a reunião de emergência presidida pelo rei Salman da Arábia Saudita.