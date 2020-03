França calcula perda de 35% da atividade econômica por coronavírus

As medidas de confinamento para luta contra o coronavírus provocam uma perda de quase 35% da atividade econômica na França, com um efeito bastante heterogêneo" em função dos setores, afirmou o Instituto Nacional de Estatísticas.

O instituto, que compara "o nível de atividade desta semana com o que se poderia esperar em uma semana normal", também calcula que um confinamento de um mês de duração provocaria uma queda em ritmo anual de três pontos do Produto Interno Bruto (PIB).

Se o confinamento for ampliado para dois meses, a perda do PIB seria de seis pontos em ritmo anual, completou o instituto, ao mesmo tempo que advertiu que "não é simples" fazer uma estimativa deste tipo.

Para avaliar a perda de atividade de acordo com os setores, o instituto utilizou dados enviados pelas empresas e sindicatos profissionais, assim como, de maneira mais inédita, dados do consumo de energia, utilização do transporte ferroviário e transações de cartas bancárias.