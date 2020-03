França retira tropas do Iraque por causa do novo coronavírus

A França vai retirar suas tropas do Iraque, onde participam atualmente de missões de formação, devido à pandemia do novo coronavírus que afeta duramente o país, informou o estado-maior francês.

"Em coordenação com o governo iraquiano, a coalizão [internacional antijihadista liderada pelos Estados Unidos] decidiu ajustar seu dispositivo no Iraque e suspender provisoriamente suas atividades de formação das forças de segurança iraquianas em vista da crise sanitária", destacou o comunicado oficial.

A França tem cerca de 200 militares destacados no Iraque, onde a Covid-19 matou 20 pessoas e infectou 233, segundo cifras oficiais.

O Iraque faz fronteira com o Irã, um dos países mais afetados pela pandemia, com cerca de 1.700 mortos.

A partir desta quinta-feira, "não há mais tropas Chammal no Iraque", declarou à AFP o porta-voz do estado-maior francês, coronel Frédéric Barbry, em alusão ao nome da tropa francesa no Iraque.

O exército americano, que representa grande parte das tropas estrangeiras no Iraque, já tinha anunciado no fim da semana passada uma redução temporária de sua presença no Iraque.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o Iraque interrompeu o treinamento de suas tropas.

"Por conseguinte, a coalizão vai devolver temporariamente aos seus países nos próximos dias alguns de seus elementos especializados" informou na sexta-feira passada o comando central do exército americano, que cobre Iraque e Síria.

Britânicos e checos já tinham anunciado uma retirada parcial de suas forças do Iraque.