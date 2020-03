Tik Toker que postou vídeo lambendo vaso sanitário está com coronavírus

A conta de Larz foi suspensa do TikTok (foto: Reprodução TikTok)

O tik toker americano conhecido como Larz afirmou nesta quarta-feira (25/05) que está com coronavírus. O influenciador digital foi hospitalizado após postar um vídeo lambendo um vaso sanitário no Tik Tok.Segundo Larz, a ação era parte de um 'desafio' que está ocorrendo na rede social durante a pandemia da COVID-19. A conta do americano, de 21 anos, está suspensa do Tik Tok. *Estagiária sob supervisão do jornalista Eduardo Murta