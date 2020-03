Pompeo: Partido Comunista chinês faz campanha de desinformação sobre coronavírus

Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo afirmou nesta quarta-feira, 25, em coletiva de imprensa que o Partido Comunista chinês faz uma "campanha de desinformação" sobre o coronavírus. Ele também voltou a criticar o governo da China na condução da crise da covid-19. "A China foi primeiro país a saber dos risco do vírus de Wuhan e atrasou providências", comentou, questionado sobre a insistência da Casa Branca em classificar o novo coronavírus como "vírus chinês" ou "vírus de Wuhan", cidade do país asiático, postura que é repudiada por Pequim.



Pompeo ainda disse que é preciso haver transparência nos dados relativos ao avanço da epidemia, "inclusive na China", e revelou que os Estados Unidos estão providenciando mais ajuda médica à Itália, hoje epicentro da doença, o que inclui o envio de materiais para tratamento de infectados.



O secretário de Estado americano ainda fez comentários sobre a questão nuclear. "Países do G-7 precisam nos ajudar a garantir que o Irã nunca terá uma arma nuclear", afirmou.