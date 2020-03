Terremoto e temor de tsunami nas ilhas Kuril na Rússia

Um terremoto de magnitude 7,2 foi registrado nesta quarta-feira nas ilhas Kuril, na Rússia, anunciaram as autoridades locais, que iniciaram uma operação de retirada dos habitantes pelo risco de tsunami.

O epicentro do tremor foi localizado a 250 km de profundidade, ao oeste da cidade de Severo-Kurilsk, na ilha de Paramushir (Kuril do Norte), informaram as autoridades.

Alguns habitantes foram levados para uma zona de segurança situada em uma colina devido ao risco de tsunami.

"A segurança dos habitantes é o mais importante", afirmou o governador da província de Sakhalin, Valeri Limarenko.

As autoridades locais não registraram vítimas ou danos.

Em um primeiro momento, o o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS) informou que o terremoto atingira magnitude de 7,5, a uma profundidade de 59 km, a 1.400 km da cidade japonesa de Sapporo.

Kuril do Norte fica ao lado de Kuril do Sul, reivindicadas pelo Japão.

Chamadas de "Territórios do Norte" pelo Japão, as quatro ilhas mais ao sul do arquipélago - Iturup (Etorofu em japonês), Kunashir (Kunashiri), Shikotan e Habomai - integram atualmente a província russa de Sakhalin (extremo oriente).

Rússia e Japão disputam a soberania das quatro ilhas desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Esta divergência territorial impediu a assinatura de um tratado de paz entre Rússia e Japão ao final do conflito mundial.