Uruguai fecha fronteiras para estrangeiros e proíbe saída do país por turismo

O Uruguai fechou suas fronteiras aos estrangeiros, exceto residentes ou cidadãos de países do Mercosul em trânsito para seus países de origem, e proibiu as saídas do país para fins turísticos, informaram nessa terça-feira (24) as autoridades uruguaias.

"Está proibida a entrada de cidadãos estrangeiros por qualquer meio de transporte e através de qualquer fronteira", anunciou o chanceler Ernesto Talvi em uma entrevista coletiva, nova medida para enfrentar a epidemia de coronavírus que já tem 189 casos confirmados no Uruguai.

Apesar disso, esclareceu que não sofrerão com as medidas os estrangeiros que residem no país, assim como cidadãos da Argentina, Brasil e Paraguai -membros do Mercosul- "que estejam em trânsito no aeroporto a caminho de seus países de origem".

Também poderão entrar no país as pessoas que "se beneficiem do corredor sanitário" estabelecido pelo governo para permitir a passageiros de cruzeiros desembarcar em território uruguaio para serem levados ao aeroporto e voltarem para seus países de origem.

Outras exceção é o transporte de mercadorias, assim como os brasileiros que residem em cidades fronteiriças.

"Os voos privados que chegarem ao Uruguai para recolher cidadãos estrangeiros somente serão autorizados a entrar se trouxerem uruguaios do local de origem que estiverem presos no exterior", pontuou.

Está suspensa a saída do país com fins turísticos para uruguaios e estrangeiros residentes até 13 de abril, anunciou em outra entrevista coletiva o secretário da presidência, Álvaro Delgado.

O Uruguaio decretou em 16 de março o fechamento total da fronteira com a Argentina e nesse domingo bloqueou as passagens terrestres com o Brasil. Também suspendeu os voos vindos da Europa.