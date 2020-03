Renault suspende atividades de produção na América Latina

O grupo Renault anunciou nesta terça-feira a suspensão da produção na América Latina até novos pedidos para o coronavírus, que afetarão 9.000 trabalhadores em quatro países, anunciou o fabricante francês em comunicado.

"Para proteger os trabalhadores no contexto da pandemia do Covid-19 e em conformidade com as medidas adotadas por diferentes governos, o Grupo Renault suspendeu as atividades de produção nas fábricas de Santa Isabel em Córdoba, na Argentina, em Curitiba no Brasil (4 fábricas) e Envigado na Colômbia", informou a empresa em comunicado.

A fábrica chilena de Cormecanica em Los Andes está se preparando para suspender a produção "a partir de 26 de março".

Essa suspensão da atividade industrial afetará 9.000 trabalhadores espalhados por sete fábricas nos quatro países.

O grupo francês planeja retomar a produção assim que as condições permitirem e tomará "medidas apropriadas para responder efetivamente à demanda comercial".