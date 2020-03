Com mais de mil mortos no país, isolamento na França pode se estender por seis semanas

O isolamento imposto na França para conter o avanço do novo coronavírus deve durar pelo menos seis semanas, indicou nesta terça-feira (24) um comitê de especialistas que assessora a presidência francesa, no mesmo dia em que o país superou mil mortos.

Terceiro país mais afetado na Europa, atrás da Itália e Espanha, a França atingiu 1,1 mil mortos, 240 em 24 horas, apesar do isolamento imposto em nível nacional há uma semana. Desde o começo da epidemia, já foram 22,3 mil casos de Covid-19 no país. Este balanço, no entanto, leva em conta apenas os pacientes que morreram em hospitais.

- 'Indispensável' -

Frente ao avanço da doença na França, autoridades não descartam estender o período de isolamento, previsto, inicialmente, para durar 15 dias.

"O confinamento deve durar pelo menos seis semanas, a partir do momento em que começou", em 17 de março, informou o comitê, que considerou indispensável estender a medida.

É indispensável prorrogar a medida, assinalou o painel, formado por médicos, antropólogos e sociólogos e criado pelo Ministério da Saúde para assessorar o presidente Emmanuel Macron na luta contra a Covid-19.

O confinamento da população, que está em vigor há uma semana em todo o país, obriga todos os franceses a permanecerem em casa, exceto para saídas essenciais.

O ministro da Saúde da França, Olivier Véran, disse que o número de seis semanas é uma "estimativa", mas, na véspera, o premier Edouard Philippe indicou que a quarentena "poderia durar mais algumas semanas".