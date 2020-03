Trump volta a chamar novo coronavírus de 'vírus chinês'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a chamar o novo coronavírus de "vírus chinês", em entrevista à Fox News. "Isso veio da China", disse o republicano, ao reiterar que não se arrepende de se referir assim à pandemia. O líder da Casa Branca reforçou, no entanto, que tem uma "boa relação" com o presidente chinês, Xi Jinping.



À Fox, Trump voltou a falar sobre a flexibilização das medidas de distanciamento social nos EUA, adotadas para diminuir a disseminação do coronavírus, e a reabertura da economia americana. "Não estou certo sobre o dia, mas gostaria de reabrir a economia no domingo de Páscoa", disse o republicano.



Ao ser questionado se está otimista com o combate ao coronavírus no país, Trump respondeu que "não é uma questão de otimismo ou pessimismo". "Temos que fazer o que é preciso", completou.