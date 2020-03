Comunicado do Business Wire :Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa privada de bebidas destiladas do mundo, lançou hoje o #RaiseYourSpirits, uma iniciativa para apoiar bares e restaurantes debilitados pela paralisação do COVID-19. Ficamos arrasados ao ver nossos parceiros e amigos de longa data perderem seus meios de subsistência praticamente da noite para o dia, enquanto comer fora, a vida noturna e o entretenimento param por todo o mundo. Bacardi e nossas marcas, incluindo rum BACARDÍ®, MARTINI® vermute e vinhos espumantes, vodka GREY GOOSE, tequila PATRÓN®, gin BOMBAY SAPPHIRE® e uísque Blended Scotch DEWAR'S®, prometem US$ 3 milhões em ajuda financeira e outro apoio para ajudar as pessoas na linha de frente de nosso setor durante este tempo inimaginável. Essa doação é uma adição aos US$ 1 milhão em dólares prometidos pela nossa marca de tequila PATRÓN® na semana passada.

Existem organizações sem fins lucrativos estabelecidas que estão fornecendo ajuda rapidamente às pessoas do setor afetadas por essa pandemia. Algumas das organizações com as quais trabalhamos incluem Another Round, Another Rally; CORE; aJames Beard Foundation; Restaurant Workers' Community Foundation;e Tales of the Cocktail®.

E como nossos negócios são inerentemente locais, muitos de nossos esforços em todo o mundo são populares - apoiando bares e barmen em países, cidades e bairros para fornecer suporte financeiro em tempo real, refeições e outras necessidades aos parceiros em necessidade.

Este é apenas o começo. Nossas equipes estão trabalhando duro para identificar mais maneiras pelas quais podemos ajudar nossa comunidade on-trade. Esperamos que haja mais divulgação e ativações. Nossas equipes, marcas e pessoas locais estão comprometidas em ajudar, à medida que essa dificuldade sem precedentes se desenrola. Siga #RaiseYourSpirits no Instagram para participar desta jornada.

"A Bacardi é uma empresa familiar e, para nós, os negócios são pessoais. Sempre dizemos que o amor por nossas marcas é construído em bares, e agora é a nossa vez de mostrar a eles o nosso amor", disse Mahesh Madhavan, diretor executivo da Bacardi Limited. "Hoje não temos todas as respostas sobre a melhor forma de ajudar em todos os lugares, mas estamos comprometidos em fazer o possível para ajudar nosso setor durante essa crise. Esses podem ser os dias mais sombrios para bares e restaurantes, mas estou certo de que, quando sairmos do outro lado, as pessoas sairão do isolamento com um entusiasmo renovado para viver a vida ao máximo e celebrar junto com amigos e família."

Sobre a Bacardi Limited

A Bacardi Limited, a maior empresa de capital fechado do mundo dedicada a bebidas alcoólicas, produz e comercializa bebidas destiladas e vinhos internacionalmente reconhecidos. A Bacardi Limited conta com um portfólio de mais de 200 marcas e rótulos, entre eles, o rum BACARDÍ®, a vodca GREY GOOSE®, a tequila PATRÓN®, o uísque Blended Scotch DEWAR'S®, o gim BOMBAY SAPPHIRE®, o vermute e os vinhos espumantes MARTINI®, a tequila produzida 100% com agave azul CAZADORES® e outras marcas líderes e emergentes, como o uísque escocês WILLIAM LAWSON'S®, o licor de flor de sabugueiro ST-GERMAIN® e a vodca ERISTOFF®. Fundada há mais de 158 anos em Santiago de Cuba, a Bacardi Limited permanece até hoje uma empresa de propriedade familiar, emprega mais de sete mil pessoas, opera mais de 20 unidades de produção em 11 países e comercializa suas marcas em mais de 170 países. Bacardi Limited se refere ao grupo de empresas Bacardi, inclusive a Bacardi International Limited. Acesse www.bacardilimited.com ou siga-nos no Twitter @BacardiLimited ou Instagram @BacardiLimited1862. Desfrute com responsabilidade!

