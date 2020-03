Trump rebate críticas: 'Temos que salvar as empresas por causa do desemprego'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rebateu as críticas do Partido Democrata de que o pacote fiscal trilionário proposto pelo governo para mitigar os impactos do coronavírus privilegia as empresas em detrimento dos trabalhadores. "Temos que salvar as empresas por causa do desemprego", disse o republicano, em entrevista à Fox News.



O líder da Casa Branca lembrou que a taxa de desemprego nos EUA está no menor nível em 50 anos e afirmou que salvar as empresas vai evitar demissões. "Em troca de ajuda do governo, as empresas poderiam doar ações aos contribuintes", sugeriu Trump. Ele também reiterou que o governo não deixará a fabricante de aviões Boeing "sair do mercado".



O republicano reforçou, ainda, a importância da aprovação no Congresso da proposta de estímulos fiscais. "Acredito que o acordo será aprovado rapidamente", declarou, acrescentando que a medida ajudará a recuperar a economia americana.