Comunicado do Business Wire :PDI

A PDI (www.pdisoftware.com), fornecedora líder global de soluções de software corporativo para os setores de varejo de conveniência, petróleo por atacado e logística, está entregando outra solução primeiramente para a indústria ao adicionar recursos de agrupamento de lojas ao seu software de back office, o PDI Envoy.

Com essa adição, os varejistas de conveniência de várias lojas podem agrupar seus locais em clusters operados independentemente, que alimentam um único banco de dados no escritório doméstico. O recurso é um agente de mudanças para os varejistas de conveniência que precisam de controle centralizado, visibilidade e geração de relatórios, além de flexibilidade operacional.

Os novos recursos de armazenamento em cluster da loja aprimoram uma solução de back office já robusta:

-- Um sistema de gerenciamento central oferece uma visão unificada de todos os locais das lojas.

-- A configuração configurável de várias lojas permite que os varejistas organizem e segmentem sites.

-- A proteção segura de dados permite que os operadores em um cluster vejam apenas informações sobre sua loja ou grupo de lojas.

-- Os relatórios personalizáveis fornecem informações comerciais com base no modelo de loja do varejista de conveniência.

"Houve um tempo em que os varejistas de conveniência não tinham flexibilidade para restringir o controle do operador a uma loja ou grupo de lojas específico", disse Drew Mize, vice-presidente executivo e gerente geral de ERP Solutions da PDI. "Esses dias são parte do passado, já que agora podemos alimentar dados desses clusters de operadores em um banco de dados que fornece relatórios detalhados. Esta é uma grande vitória para nossos clientes e para o setor de conveniência global."

Para mais informações sobre o PDI Envoy, visite https://www.pdisoftware.com/pdi-envoy/.

Sobre a PDI

A PDI ajuda os varejistas de conveniência e os atacadistas de petróleo a prosperar por meio da transformação digital e do software corporativo, que lhes permite aumentar a receita, otimizar as operações e unificar seus negócios em toda a cadeia de valor. Mais de 1.500 clientes em mais de 200.000 locais em todo o mundo contam com nossas principais soluções de nuvem de ERP, logística, preços de combustível e marketing para fornecer insights que aumentam o volume, a margem e a fidelidade do cliente. A PDI possui e opera o programa de fidelidade Fuel Rewards®, que é consistentemente classificado como um programa de economia de combustível com melhor desempenho ano após ano. Por mais de 35 anos, nosso abrangente conjunto de soluções e conhecimentos incomparáveis têm ajudado clientes de qualquer tamanho a reimaginar sua empresa e oferecer experiências excepcionais ao cliente. Para mais informações sobre a PDI, visite www.pdisoftware.com.

