Trump: empresas como a Boeing precisam de ajuda

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o governo precisa ajudar grandes empresas, como a Boeing, porque elas representam importante fonte de empregos. Em entrevista à Fox News, o republicano disse que, após ter tido um "ano ruim", por conta dos desdobramentos da crise com o modelo 737 MAX, a companhia deve receber algum auxílio para não quebrar. "Não podemos perder a Boeing", salientou.



Trump explicou que o pacote de estímulos contra o coronavírus, alvo de negociações no Congresso, inclui ajuda também para pequenas empresas, que, na visão dele, são "os motores de um país". Ele criticou os esforços dos democratas para atrelar a legislação ao chamado Green New Deal, proposta que trata de mudanças climáticas e desigualdades sociais. "O acordo proposto pelos democratas é terrível", atacou.



O presidente reiterou o desejo de retomar as atividades paralisadas até a Páscoa, em 12 de abril. Para ele, mais pessoas vão morrer se a economia americana entrar em forte recessão, porque estarão sujeita à depressão. "Não é controverso dizer que o país quer voltar ao trabalho", pontuou.



Trump lembrou ainda que, quando decidiu fechar as fronteiras americanas para cidadãos chineses, logo no início do surto, foi bastante criticado, mas a decisão se mostrou correta mais adiante, segundo ele.