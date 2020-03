EUA: Mnuchin defende rotina de trabalho regular para setores essenciais

O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, defendeu a manutenção da rotina de trabalho de trabalhadores de setores essenciais, em meio à pandemia de coronavírus, ainda que tenha ressaltado a necessidade de se tomar os cuidados necessários para evitar a contaminação.



Entre os setores, Mnuchin destaca o de infraestrutura e o financeiro. "Todos devem seguir as orientações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), bem como das autoridades estaduais e locais, sobre estratégias para limitar a propagação de doenças. Dedicamo-nos a trabalhar em estreita colaboração com o setor de serviços financeiros para garantir a segurança da força de trabalho e a continuidade das operações para apoiar a economia de nossa nação e todos os trabalhadores americanos", afirmou, em nota.