Seis milhões de máscaras para a Alemanha desaparecem no Quênia

Quase seis milhões de máscaras destinadas à Alemanha para enfrentar a pandemia do novo coronavírus foram "perdidas" no Quênia, anunciou nesta terça-feira uma porta-voz do ministério alemão da Defesa.

"Seis milhões de máscaras de proteção foram perdidas no Quênia" declarou à AFP a porta-voz, confirmando uma informação da revista Der Spiegel.

As seis milhões de máscaras FFP2 desapareceram de um aeroporto do Quênia. Deveriam ser entregues à Alemanha em 20 de março, de acordo com a revista.

"Tentamos investigar mais", afirmou a porta-voz, sobretudo por quê as máscaras, que não tiveram a origem revelada e que ainda não haviam sido pagas pela Alemanha, transitavam pelo Quênia.

As autoridades tchecas apreenderam em 17 de março 680.000 máscaras e aparelhos respiratórios em um depósito de uma empresa privada em Lovosice, ao norte de Praga, apresentando a operação como uma vitória contra o tráfico deste tipo de material.

Parte das máscaras eram uma doação chinesa para a Itália, o país mais afetado pela pandemia.