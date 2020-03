Comunicado do Business Wire :Intertrust

A Intertrust, pioneira na tecnologia de Gerenciamento de Direitos Digitais (DRM), anunciou que a Mantis Tecnologia utilizou o sistema Kiora ? da Intertrust para proteger e gerenciar a entrega de conteúdo de vídeo aos passageiros nos trens da Vale que transportam um milhão de passageiros um ano entre Belo Horizonte e Vitória no Brasil.

Os passageiros da Vale agora podem ver anúncios, vídeos informativos, filmes e programas de televisão em monitores e dispositivos móveis. Kiora é um sistema completo de gerenciamento e distribuição de conteúdo projetado especificamente para ambientes off-line. A plataforma Entertainment Everywhere da Kiora integra a entrega segura de conteúdo com o streaming de vídeo Wi-Fi local, suportando todos os tipos de dispositivos. O conteúdo é protegido pela tecnologia Intertrust DRM aprovada em estúdio para entretenimento móvel.

Os conteúdos licenciados serão fornecidos através da Filmbankmedia, uma joint venture de propriedade da Warner Bros. Entertainment, Sony Pictures e NT Digital Partners.

"Os viajantes esperam que o entretenimento faça parte do serviço prestado, seja no solo ou no ar, e temos o prazer de oferecer um produto que fornece perfeitamente conteúdo de filmes atuais e licenciados aos passageiros da Vale", comentou Tom Carroux, diretor de vendas, Intertrust. "Nossa parceria com a Mantis Tecnologia fornece conteúdo premium de TV e filme que melhora a experiência de viagem."

A Vale está implantando a solução Entertainment Everywhere da Intertrust para permitir que os consumidores desfrutem de conteúdo de alta qualidade no conforto de seus assentos. A Mantis está fornecendo sua solução de roteador Neobox, que estão conectados a monitores de TV, além de gerenciar o Wi-Fi para distribuir vídeo nos dispositivos móveis dos passageiros. A Intertrust desenvolveu uma lista de reprodução que permite ao Mantis agendar e gerenciar conteúdo para os passageiros da Vale ao longo do dia, em todos os trens.

"Nossa parceria com a Intertrust fornece à Vale e seus passageiros um serviço de entrega de conteúdo totalmente licenciado e de alta qualidade", disse Naor Lima, CEO da Mantis.

Sobre a Mantis

A Mantis Tecnologia é uma provedora de serviços de tecnologia da informação com sede em São Paulo, Brasil, que fornece sistemas de telecomunicação para locais públicos e privados, incluindo site-surveys, design de redes e infraestrutura, instalação e manutenção de hardware e software. A Mantis atende às indústrias de hospitalidade, transporte, varejo e eventos. Para a Vale S.A, a Mantis implantou a sua solução do Neobox para criar pontos de acesso Wi-Fi locais. A solução suporta dezenas de conexões simultâneas com os padrões 3G e 4G e fornece um sistema de gerenciamento da web para administrar e controlar roteadores.

Sobre a Intertrust

A Intertrust fornece produtos e serviços de computação confiáveis para as principais empresas globais - de fabricantes de dispositivos móveis, eletrônicos de consumo e IoT, a provedores de serviços e empresas de plataformas de software corporativas. Esses produtos incluem o líder mundial em gerenciamento de direitos digitais (DRM), resistência a violações de software e tecnologias para permitir trocas de dados privadas para várias verticais, incluindo energia, entretenimento, varejo / marketing, automotivo, fintech e IoT. Fundada em 1990, a Intertrust está sediada no Vale do Silício, com escritórios regionais em Londres, Tóquio, Mumbai, Bangalore, Pequim, Seul, Riga e Tallinn. A empresa possui um legado de invenção e suas contribuições fundamentais nas áreas de segurança de computadores e confiança digital são reconhecidas globalmente. A Intertrust possui centenas de patentes essenciais para os componentes de sistemas operacionais de segurança na Internet, confiança e gerenciamento de privacidade, código móvel confiável e ambientes operacionais em rede, serviços da Web e computação em nuvem.

